‘Ação Comunitária’ é levado ao ginásio poliesportivo do Nova Primavera

Evento foi realizado pelo CRAS, em parceria com a UBSF e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda

O programa “Ação Comunitária”, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), esteve nesta sexta-feira (20) no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda. O evento levou serviços da rede de assistência comunitária, orientações de saúde, jurídicas e ações recreativas à população local. A atividade foi realizada pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Nova Primavera, em parceria com a UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) e Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do bairro Santo Agostinho.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smac, Rosane Marques de Carvalho, a Branca, lembrou que a secretaria tem buscado “reorganizar a casa”, revitalizando espaços e voltando com as ações para a comunidade.

“A ação comunitária é um instrumento muito importante para nós, porque trabalhamos a busca ativa, reconhecemos a comunidade e ela o que a gente faz. A nossa ideia é fazermos sempre, pelo menos uma semana em cada lugar. Com isso, a gente traz serviços para a primeira infância, adolescentes e famílias”, disse Branca, destacando as parcerias com as secretarias de Saúde, Educação e Esporte; Alcoólicos Anônimos e UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), entre outros.

A coordenadora do Cras Nova Primavera, Vânia Guedes, frisou que a porta de entrada para muitos serviços é através do Centro de Referência de Assistência Social.

“É o momento das pessoas saírem de casa, conhecerem o que é feito. Porque muitas conhecem o CRAS como serviço de cadastramento para a oferta de benefícios, mas não é só isso. A gente tem muitos outros serviços e acompanhamentos. Temos as aulas de inclusão produtiva, que é a formação de cabeleireiras, manicures, trancistas, profissionais que trabalham com maquiagem, marceneiro; além da Inclusão Digital, que envolve o ensino da informática. Ofertamos também o serviço de convivência para os idosos, entre outros”, citou a coordenadora.

A moradora Minervina Laviola de Oliveira, de 70 anos, elogiou o trabalho dos funcionários do Cras e lembrou a falta que o serviço fez durante a pandemia. O espaço havia sido fechado na gestão anterior e foi reaberto em junho do ano passado.

“Foi muito ruim ficar sem as atividades e o Cras. Porque é uma atividade que fazíamos e nos mantém ativos. Sem contar que as meninas aqui são muito boas, atenciosas e cuidam da gente. Eu participo de tudo: da ginástica, dos grupos de convivência e agora quero entrar na aula de violão”, contou Minervina.

Durante o evento, os moradores tiveram acesso ao caminhão da Brinquedolândia, corte de cabelo gratuito, orientações jurídicas através do projeto Advogado Social e informações sobre o CadÚnico (Cadastro Único). Fotos: Geraldo Gonçalves/Secom PMVR