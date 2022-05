O Comando do 28º Batalhão da Polícia Militar informou na tarde desta sexta-feira que a situação está sob controle na cidade de Barra Mansa. Segundo o comando, os policiais do 5°CP estão distribuídos visando salvaguardar a integridade física e direito de ir e vir dos cidadãos.

Nesta sexta-feira ocorreram vários protestos com queima de ônibus e depredação de outro na Vila Delgado, no bairro Ano Bom. Carros foram parcialmente queimados e danificados na Colônia Santo Antônio.

Os protestos dos moradores ocorreram na manhã desta sexta-feira contra a morte de um suspeito, que foi baleado. Ele foi identificado como Vitor Hugo Viana Marques de Lima, o “Vitinho”, de 19 anos.

O comando divulgou uma nota sobre os atos de vandalismo. Veja a nota abaixo da Polícia Militar

“Sobre informações veiculadas através de redes sociais sobre possível vandalismo que seria praticado em determinados locais da cidade de Barra Mansa, podemos dizer que o Comando do 28° BPM, apoiado pelo Comando do 5°CPA, iniciou a tarde desta sexta-feira (20), recuperando todo efetivo disponível inclusive policiais do serviço administrativo, a fim de reforçar o policiamento em várias localidades da cidade de Barra Mansa.

A situação está sob controle, os policiais estão distribuídos visando salvaguardar a integridade física e direito de ir e vir dos cidadãos de bem.

“Permanecemos monitorando qualquer tipo de informação ou ação que possa vir ameaçar a incolumidade pública”.