Fiscalização flagra motocicleta barulhenta em Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recolheram uma motocicleta Honda, placa KYY7J56, ao Depósito Público Municipal.

A motocicleta andava com o escapamento adulterado para propositalmente fazer mais barulho, acima do permitido sendo encontrada nesta sexta-feira, dia 20, em frente à sede da corporação, na Ilha São João, durante uma operação rotineira de trânsito.

A fiscalização teve a duração de duas horas e resultou ainda no recolhimento de outros veículos que circulavam em condições irregulares, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O comandante da GMVR, João Batista dos Reis, destacou o trabalho dos agentes, que seguem a orientação da Semop com rondas preventivas, feitas em principalmente em pontos de grande circulação de veículos.

O secretário de Ordem Pública, Luiz Henrique Barbosa, destacou que as ações vão prosseguir para garantir mais segurança a Volta Redonda.

“Vamos continuar com as fiscalizações em Volta Redonda, focando nas motos sem placas, com descarga aberta, além de condutores sem habilitação e sem capacete, de segunda a segunda, dia e noite. Recebemos, diariamente, reclamações de motos barulhentas que incomodam a todos, sem distinção e causam graves problemas, por isso não vamos dar trégua”, salientou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto: Cedida pela GMVR/PMVR