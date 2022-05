Homem é morto durante operação da Polícia Militar, em Barra Mansa

Policiais militares do 28º Batalhão da Polícia Militar realizaram na manhã desta sexta-feira, uma operação que culminou em um morto após troca de tiros com criminosos na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

O objetivo da operação, segunda nota emitida pelo BPM foi de retirar armas, drogas e prender suspeitos que estariam agindo na Vila Delgado.

Durante as ações houve confronto e um suspeito, identificado como Vitor Hugo Viana Marques de Lima, o “Vitinho”, de 19 anos, teria efetuado disparos contra os policiais. Houve revide e o homem acabou morrendo. Ele seria parente de um dos suspeitos. Inflamada por marginais ligados ao tráfico, moradores da Vila Delgado, atearam fogo em um ônibus, bem como em pneus e colchões.

Segundo os agentes, a destruição dos ônibus causou causando desta forma prejuízo ao transporte público, que serve a toda sociedade e obstruindo uma importante via, impedindo a livre circulação das pessoas e prestação de serviços públicos.

Foram apreendidos um revólver calibre 38, drogas a contabilizar e ainda foram conduzidos para a 90° Delegacia de Polícia, dois presos. A situação encontra-se controlada. Foram alocadas viaturas nos principais pontos de acesso da Vila Delgado.