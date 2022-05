Inaugurações e baile marcaram comemorações dos 49 anos da AAP-VR

Curso de Inclusão Digital para pessoas com 60 anos ou mais, em Barra do Piraí, início das atividades com Pilates, no Centro Integrado de Saúde e Assistência, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda, visita de autoridades e convidados da Associação de Ipatinga à Usina Fotovoltáica, na sede Campestre de Pinheiral, culminando com um baile com duas atrações na sede da Vila Santa Cecília.

Estas foram as atividades deste dia 20 de maio da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, que está completando 49 anos. Em meio às solenidades, que contou com a presença do deputado federal Delegado Antônio Furtado, que fez a emenda que possibilitou a implantação do curso, do prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa Oliveira, de outras autoridades e diretores da entidade, o presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz, saldou o fato da Associação dos Aposentados continuar crescendo mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Há pouco tempo, inauguramos o segundo andar do Centro Integrado de Saúde e já está precisando de mais salas. Hoje, vamos inaugurar o tratamento com pilates e, em breve, a nossa academia. E podem anotar: no ano que vem, quando a Associação completar sei cinquentenário, a festa vai ser maior ainda”, disse Ubirajara Vaz.