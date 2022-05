Evento gratuito, ‘Volta do Rock’ será na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda vai auxiliar na segurança do evento “Volta do Rock”, na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, neste final de semana. O festival, que começa nesta sexta-feira, dia 20, contará com o monitoramento do “Ônibus da Ordem Pública”.

O veículo funciona como uma espécie de Ciosp Móvel (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), uma vez que monitora toda a área do evento por meio de câmeras. O objetivo é facilitar a ação dos agentes. Em todos os dias, guardas municipais vão acompanhar do interior do ônibus os acontecimentos da festa e seu entorno, em tempo real.

O “Volta do Rock” é um evento gratuito, promovido em ambiente aberto e para toda a família. As bandas Love Myself e Figurótico são as atrações musicais da sexta-feira, a partir das 18h. Nos demais dias o evento terá início às 15h e estão programados shows com as bandas Hollywood & Classics e Chico Guerra Trio (tributo Pearl Jam), no sábado, e Lenny & Tavinho e High Hill Radio, no domingo.

O evento receberá vários Food Trucks com gastronomia de rua (alimentação, cervejas artesanais, drinks, doces, entre outros). Haverá ainda espaço kids, que contará com vários brinquedos, teatro, jogos, arena da ciência, esportes e muitas brincadeiras.

Mais sobre o veículo

O ônibus foi adquirido em 2015, quando o secretário Luiz Henrique estava no comando da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). O veículo, que estava inoperante, foi reativado durante o May Fest, realizado no início do mês.

“O ‘Ônibus da Ordem Pública’ será usado sempre em apoio aos grandes eventos, para facilitar a tomada de decisões dos agentes. Todo o nosso planejamento tem o objetivo de garantir o sucesso do evento, bem como a integridade dos presentes na festa”, garantiu o secretário.