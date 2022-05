Prefeitura leva ‘Meu Bairro + Limpo’ ao Açude, em Volta Redonda

Projeto atendeu vias e espaços públicos com serviços de limpeza e manutenção

O projeto “Meu Bairro + Limpo” esteve nesta semana nos bairros Açude I e II, em Volta Redonda. Realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), a ação intensifica os serviços de limpeza e manutenção. Nesta quinta (19) e sexta-feira (20), as equipes promoveram trabalhos de capina, roçada, tapa-buraco, pintura de meios-fios e a retirada de entulhos em diversas ruas e espaços públicos dos bairros.

No Açude, os trabalhos aconteceram nas avenidas A e Guiricema, e nas ruas 1, do Pedestre, Principal e Senhor Miguel de Oliveira. No Açude II, as equipes percorreram as ruas: Matozalen C. da Silva; Francisco Rodrigues da Silva; 7, 8 e 9 (Servidão do Batalha); José Nicolau Sobrinho; 13; 12; 9; José J. De Moraes; Miltom C. Da Silva; 2; 15; 14; 16; e Praça José Belmonte.

Neste mês de maio, o “Meu Bairro + Limpo” já percorreu os bairros Vila Americana, Água Limpa, Siderlândia, Santa Rita do Zarur, Limoeiro. As próximas localidades a serem atendidas pelo projeto são: Candelária (23 a 25/5), Três Poços (26 a 28/5) e Belmonte (30/5 a 1/6).

Outros bairros

Em paralelo ao trabalho promovido na região do Açude, a Secretaria de Infraestrutura segue com limpeza e manutenção em outros bairros. Nesta sexta-feira, as equipes realizaram o serviço de roçada em diversos pontos do Belvedere, Três Poços, Retiro, Voldac, Laranjal, Rodovia dos Metalúrgicos.

“A pedido do prefeito Neto, reforçamos as equipes e o projeto tem apresentado bons resultados. Chegamos ao interior dos bairros, levando limpeza, manutenção para melhorar o dia a dia da população”, afirmou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira. Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR