Proposta, aprovada na Câmara, prevê calendário de atividades em homenagem ao religioso com relevante atuação pelos menos favorecidos

O Projeto de Lei do vereador de Volta Redonda, Jari de Oliveira (PSB), que torna 2023 “Ano do Centenário de Dom Waldyr Calheiros” foi aprovado na sessão de quinta-feira, dia 19, pela Câmara Municipal. A proposta prevê a elaboração de um calendário de atividades em homenagem ao Bispo da Diocese Barra do Piraí/Volta Redonda pelo líder religioso que foi e pelo engajamento nas lutas sociais em favor dos menos favorecidos.

O calendário, que deverá incluir atividades de cunho religioso, social, cultural, educativo e político, será elaborado pelo legislativo municipal, ouvindo as propostas do Poder Executivo, da Diocese Barra do Piraí/Volta Redonda, do Conselho Diocesano de Leigos, de outras denominações religiosas e da população de Volta Redonda. Sempre com o objetivo de lembrar a contribuição de Dom Waldyr com o crescimento espiritual e social da nossa população.

“É muito importante exaltar a memória de uma das pessoas mais importantes da história de Volta Redonda. Dom Waldyr deixou como legado a luta pelos pobres e perseguidos políticos e o seu próprio exemplo de vida. Pela exemplar conduta de vida como líder religioso e pelas memórias inesquecíveis na história de no nosso município, nada mais justo que esta homenagem”, disse o vereador.

Jari também é autor da Lei nº 9667/22 aprovada pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), que institui 2023 como “Ano do Centenário de Dom Waldyr Calheiros” no âmbito estadual. “A Lei foi aprovada no final do meu mandato como deputado estadual, no último dia 31 de março, dia que marcou 58 anos do golpe militar. E todos nós sabemos como ele foi incansável na luta contra a ditadura”.

DOM WALDYR – Dom Waldyr nasceu em 29 de julho de 1923 e morreu em 30 de novembro de 2013. Ficou conhecido pelo engajamento nas lutas sociais em favor dos menos favorecidos, como o movimento dos posseiros e o movimento sindical, jamais negou abrigo e apoio a todos os perseguidos políticos que buscaram a sua ajuda.

Lutou pelos direitos do trabalhadores e de todos os seguimentos oprimidos da população brasileira, estendendo seu apoio também às lutas de outros povos pela liberdade e pelo fim da exploração econômica da força de trabalho. Sua trajetória de vida e trabalho como líder religioso, reconhecia que as ações da Igreja devem iluminar o trabalho em todos os âmbitos que fazem parte da vida do povo, inclusive o sóciopolítico, numa atitude de superação da injustiça, das desigualdades e da exclusão social.

Dom Waldyr foi condecorado com a Medalha Tiradentes pela Alerj, em novembro de 1999 e, em novembro 2007, recebeu a Medalha Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados em Brasília.