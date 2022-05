Comerciantes da Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa, foram obrigados a fechar as portas nesta sexta-feira (20), por ordem de criminosos do bairro. A informação dada ao FOCO REGIONAL por moradores foi confirmada pela redação com dois estabelecimentos contatados por telefone. A ordem de fechamento ocorreu por volta das 13 horas. Moradores relatam tiros disparados no bairro também no início da tarde. Viaturas da Polícia Militar estão no bairro. Segundo os comerciantes com os quais a reportagem conversou, um homem armado de fuzil teria percorrido o comércio ordenando o fechamento.

Há duas versões para o caso: uma seria sobre a ordem de um traficante com ligações com criminosos da Vila Delgado, onde, pela manhã, houve um protesto depois que um suspeito foi morto, segundo a Polícia Militar, por atirar contra agentes que realizavam uma operação no bairro. A outra é de que estaria sendo planejada uma tentativa de invasão de uma quadrilha rival.

Os moradores relatam ainda que alguns carros foram atacados por criminosos. Os bombeiros foram acionados para apagar princípio de incêndio em um veículo, todavia, não havia sido possível confirmar se houve um ato criminoso.

O jornal pediu informações à Polícia Militar sobre a situação no bairro. A corporação se limitou a confirmar que, no momento, está “atuando” no bairro. (Foto: Redes sociais)