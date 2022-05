Doses serão aplicadas na UBSF Vila Mury e nos shoppings Sider e Park Sul

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza mais um plantão de vacinação contra a Covid-19 e Gripe neste fim de semana, dias 21 e 22. As doses serão aplicadas na UBSF Vila Mury e nos shoppings Sider e Park Sul.

Na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Vila Mury, as doses serão aplicadas das 08h às 18h30. A unidade também oferece testagem para detecção da Covid-19 aos sábados, domingos e feriados. No shopping Sider das 9h às 20h (no sábado) e das 14h às 20h (no domingo). No Park Sul – sábado e domingo – das 10h às 20h.

Todas as doses contra a Covid-19 estarão disponíveis nos locais: desde a pediátrica – indicada para crianças de 5 a 11 anos – até a quarta dose, recentemente ampliada para diversos grupos.

Já a vacina contra a Gripe é recomendada para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; Gestantes e puérperas; Trabalhadores da educação; Pessoas com comorbidades; Pessoas com Deficiência permanente; Agentes das forças de segurança e salvamento; das Forças Armadas; Caminhoneiros; Trabalhadores portuários; e Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

As pessoas que forem se vacinar devem apresentar caderneta de vacinação, CPF e cartão SUS. Os trabalhadores das categorias listadas acima devem incluir o comprovante de atuação na área.

Confira abaixo o cronograma de vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana:

Infantil:

1ª DOSE

Crianças de 5 a 11 anos estão recebendo a 1ª dose da vacina pediátrica contra a Covid-19;

2ª DOSE

Crianças vacinadas com a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais, e também as vacinadas com a primeira dose da Pfizer há dois meses ou mais.

Adulto:

1ª DOSE

Para quem não se vacinou acima de 12 anos;

2ª DOSE

Para quem tomou a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos;

Segunda dose da Janssen após dois meses da dose única;

3ª DOSE

Para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há pelo menos três meses. Vale lembrar que o reforço é recomendado apenas para pessoas acima de 18 anos, sendo uma determinação do Ministério da Saúde.

4ª DOSE

Idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades ou deficiência, trabalhadores da Educação, Saúde, Segurança Pública e assistentes sociais – em atividade. Além de gestantes e puérperas, que tenham recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Testagem para Covid-19

Aos fins de semana e feriados, os testes para detecção da Covid-19 são realizados na UBSF Vila Mury, das 8h às 18h30. Pessoas com sintomas gripais leves devem procurar atendimento no local.

Os testes disponíveis para detecção da Covid-19 na rede pública são os de antígeno e RT-PCR. Vale ressaltar que os atendimentos emergenciais continuam sendo feitos nas unidades de referência.