Policiais militares apreenderam na noite de quinta-feira, um adolescente, de 17 anos, que sacou uma arma durante abordagem na Rua José Lõesch, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. O policial precisou dar um tiro para dar tiro de advertência para impedir disparo do suspeito. Dois suspeitos de 26 e 22 anos foram presos. Segundo os agentes, o local já é conhecido pela prática de tráfico de drogas.

De campana, os policiais observaram os suspeitos vendendo drogas e outro monitorando o local com um rádio transmissor. Quando os policiais se aproximaram, um dos suspeitos jogou uma sacola com drogas no chão e tentou fugir, mas foi contido após cair de uma escada.

Foram apreendidos um revólver, 107 cápsulas de cocaína, um rádio transmissor, uma touca ninja, dois celulares, e uma quantia em dinheiro. Os três suspeitos foram levados para a delegacia. Dois suspeitos ficaram presos. O adolescente foi apreendido e vai responder por fato análogo por tráfico de drogas e associação ao tráfico e porte de arma de fogo.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.