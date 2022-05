Um acidente na tarde deste sábado (21), no Centro de Barra Mansa, resultou na morte de uma idosa e deixou outras três pessoas feridas. Todos estavam num Fiat Uno que se chocou com a traseira de um Jeep estacionado na Rua Albo Chiesse. Três motocicletas que também estavam estacionadas sofreram avarias.

A vítima fatal foi identificada como Neide de Avelar Teixeira, de 71 anos. Com o impacto da batida, segundo os bombeiros, ela foi lançada para fora do carro.

Sidney José Teixeira, de 65 anos, marido dela, dirigia o Uno. Ele ficou preso nas ferragens. Os bombeiros tiveram que cortar a lataria para resgatá-lo do veículo.

Duas netas do casal, ambas de 9 anos, também se feriram, uma delas em estado grave. Ela está internada na Santa Casa de Misericórdia, juntamente com o avô.

As causas do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas, mas populares teriam afirmado que o Uno descia do Monte Cristo quando teria sido atingido por um caminhão guincho, que não parou, fazendo Sidney perder o controle da direção.