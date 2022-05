PM apreende drogas e tentativa de homicídio, em Barão de Juparanã

Policiais militares apreenderam neste sábado, um garoto de apenas 11 anos, com uma pistola usada numa tentativa de homicídio, no distrito de Barão de Juparanã, em Valença. Na casa do tio, onde morava, ele disse ter escondido a pistola e 200 sacolés de cocaína e 23 munições de calibre 9mm.

Segundo policiais militares, o fato teve início no final da madrugada onde um homem, de 34 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, depois que tentou intervir em uma briga. O homem levou dois tiros no tórax.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Escola de Valença. Policiais militares do Serviço Reservado (P2) passou a apurar os fatos e identificou dois suspeitos do envolvimento no crime. Um dele tem, 21 anos, e o outro 19. Eles seriam de uma facção criminosa do Rio de Janeiro e estariam abrigados na casa de uma mulher de 34 anos, no mesmo distrito.

Os policiais foram até o endereço, mas ninguém foi encontrado. Nem a mulher nem os suspeitos. No local foram encontrados 24 sacolés de cocaína, três de maconha, 12 munições 5.56 e calibre 9mm.

Os suspeitos foram encontrados em Massambará, distrito de Vassouras, onde também estava a mulher procurada. Aos policiais eles revelaram que a pistola usada na tentativa de homicídio tinha sido entregue ao menino.

Os policiais retornaram a Juparanã e localizaram o menor. Ele indicou onde tinha escondido a pistola e o carregador, na Rua Álvaro Monteiro. Em seguida, levou os agentes à casa do tio, onde houve a apreensão da cocaína, que renderia R$ 4 mil aos traficantes.

Todos os envolvidos na ocorrência foram levados para a delegacia de Valença. Foto: Polícia Militar