Acidente entre trem e carro deixa quatro feridos, em Barra do Piraí

Um acidente ocorrido no sábado na passagem de nível da RJ-137, entre um carro e um trem, deixou quatro pessoas feridas, no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí. O carro foi atingido na traseira. O condutor sofreu um corte na cabeça, enquanto um dos passageiros se queixou de dores na coluna.

Eles foram socorridos e levados pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa. Os outros dois feridos, um homem e uma mulher, que também estavam no carro, foram sozinhos para o mesmo hospital. A MRS Logística, responsável pela linha férrea, lamentou o ocorrido e afirmou que o acidente “poderia ter sido evitado com a simples precaução e atenção à sinalização por parte do motorista”. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.