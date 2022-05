Objetivo do evento foi trocar conhecimento entre profissionais da área e estimular o uso de cães para auxiliar as ações das forças de segurança

O Parque Natural Municipal de Saudade sediou neste final de semana, dias 21 e 22, o 3° Congresso Nacional de Cães de Polícia e Trabalho. Com apoio da prefeitura, o objetivo do evento promovido pela Unidade K9 Internacional e a Escola de Adestramento de Cães da cidade, foi trocar conhecimento entre profissionais da área e estimular o uso de cães para auxiliar nas ações das forças de segurança.

Cerca de 100 pessoas participaram do congresso, que teve como tema ‘Cães Brasileiros, uma Matilha de Heróis’. Entre eles estavam integrantes do das Polícias Militar (Batalhão de Ação com Cães), Legislativa e Rodoviária Federal; Guardas Municipais de Barra Mansa e das cidades: Miguel Pereira, Quatis, Resende, Teresópolis, Mogi Mirim-SP, Nova Odessa-SP, Campinas-SP e São Paulo. Membros da Polícia Nacional do Uruguai também estiveram presentes.

Conforme detalhou o chefe de divisão da Guarda Ambiental de Barra Mansa, Glécio Fabiano de Moura, o objetivo do evento foi de reunir e propagar diferentes conhecimentos, formas de atuação e modos de trabalho.

“A finalidade foi aumentar o conhecimento sobre os temas discutidos, contribuindo para o crescimento dos participantes e profissionais envolvidos. Esse evento trouxe nomes importantes, a custo zero, para levar informações para os oficiais de vários lugares do Brasil e até do Uruguai. O conteúdo foi de suma importância para a segurança pública”, concluiu Moura. FOTOS: Paulo Dimas e Divulgação