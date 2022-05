Guarda Ambiental de Barra Mansa flagra descarte irregular de resíduos

Após denúncias, agentes localizaram homem e mulher que jogavam restos de construção civil em um córrego do bairro Getúlio Vargas



A Guarda Ambiental de Barra Mansa flagrou na tarde deste domingo, 22, um homem e uma mulher que faziam o descarte irregular de material em um córrego do bairro Getúlio Vargas. De acordo com os agentes, o casal foi localizado após denúncias de que duas pessoas estariam lançando resíduos de construção civil no início da Travessa Fortaleza.

Os dois estavam em um veículo Kombi, utilizado para levar o entulho até o local da ocorrência. Dentre os dejetos estavam resíduos perigosos Classe I, como o amianto. De acordo com as autoridades, a multa para infrações como esta pode variar entre R$5 mil e R$50 milhões, conforme prevê o Artigo 54, parágrafo 2, inciso V, da Lei Federal 9.605 de 1998.

Os agentes da Guarda Ambiental conduziram o homem e a mulher à 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. FOTOS: Divulgação