Ação contará com a equipe da Vigilância Ambiental de combate à dengue, que irá vistoriar as residências e orientar sobre os cuidados do ambiente e quanto ao descarte dos materiais inservíveis que possam oferecer risco

O projeto Meu Bairro + Limpo chega a Candelária nessa segunda-feira, dia 23. Os trabalhos serão realizados por uma equipe composta por 100 funcionários da secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e vão até o dia 25. Durante a ação serão realizados os serviços de capina, roçada, limpeza de entulho, pintura de meio fio e operação tapa buraco.

A novidade desta vez será o presença dos agentes de endemia da Vigilância Ambiental, órgão responsável pelo combate à dengue, que estarão juntos com os servidores da SMI. Eles vão realizar a vistoria nas residências, orientando sobre os cuidados do ambiente e quanto ao descarte dos materiais inservíveis que possam oferecer risco.

Com isso eles, estarão ensinando os moradores a acabar com os focos, fazendo a prevenção e também pedindo que as “velharias” guardadas nos quintais sejam colocadas nas calçadas, para a equipe que recolhe entulho da SMI retire com os caminhões. Esse processo conjunto vai se repetir em todos os locais que tiverem infestações acima da média, de acordo com o LIRAa.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad, a ideia é associar a ação de limpeza da SMI com a conscientização da população sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti.

“O Aedes possui características que faz com que seja necessário um esforço conjunto para o controle, aliando as ações de saúde e limpeza urbana podemos minimizar o desenvolvimento de criadouros do mosquito. Mas é importante também ressaltar que essas ações dependem do esforço da população em manter os ambientes livres de matérias que possam acumular água”, disse Janaína.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, ressalta que o próximo bairro a ser beneficiado com a iniciativa da prefeitura de Volta Redonda será Três Poços, onde o trabalho será executado entre os dias 26 e 28.

“Estamos com uma grande força-tarefa para fazer a capina e a roçada chegar aos padrões que nos acostumamos ver”, disse a secretária. Secom VR