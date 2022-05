Projeto Guarda Mirim retoma as atividades em Volta Redonda

Inscrições podem ser feitas nos Cras dos bairros Roma e São Sebastião

O retorno do Projeto Guarda Mirim, em Volta Redonda, foi o tema principal de uma reunião realizada esta semana entre a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). As aulas terão início no dia 2 de agosto. As inscrições para participar já estão abertas e podem ser feitas nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) dos bairros Roma e São Sebastião, onde o projeto será retomado.

O projeto vai beneficiar 80 crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. Serão quatro turmas com 20 alunos cada, no período da manhã e à tarde. As aulas acontecem no interior da sede da Guarda Municipal e externamente em setores públicos, como a “cidade do trânsito”, que fica na Ilha São João. Há emissão de certificados no final do treinamento.

De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, durante o projeto os alunos vão receber uniforme, lanche, além de participar de passeios.

“Esse projeto estava paralisado e agora estamos retomando. Isso vai ser de grande valia para as crianças e adolescentes, que vão ter a oportunidade de aprender e ainda promover mudanças comportamentais, tornando-as multiplicadoras de informações úteis entre as famílias e a comunidade”, disse a secretária.

O Guarda Mirim é realizado através de um trabalho conjunto entre a Smac e a Guarda Municipal, e conta com a parceria de outras instituições que colaboram com profissionais cedidos às instruções.

O comandante da GMVR, João Batista dos Reis, explica que o projeto tem como objetivo transmitir lições de educação no trânsito, cidadania, entre outros assuntos. Os alunos vão participar de campanhas promovidas pela Guarda Municipal, de conscientização de trânsito para os motoristas de Volta Redonda.

“Nosso objetivo é resgatar o relacionamento desses alunos com a família e a escola. Das outras edições que já realizamos, temos registro da melhora na disciplina e até das notas dessas crianças e adolescentes”, ressaltou o comandante. Fotos de divulgação.