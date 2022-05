Pavimentação de estrada é fundamental para que serviços essenciais possam chegar até uma das áreas rurais da cidade

O deputado federal Delegado Antonio Furtado anunciou novos investimentos para o município de Rio Claro. Em breve, por meio de verbas destinadas pelo parlamentar, a estrada que dá acesso ao Sertão dos Hortelãs, na área rural da cidade, receberá melhorias na pavimentação. Com isso, uma série de serviços públicos serão ampliados e ofertados com maior facilidade à população local.

– Queremos trazer progresso e trabalhar para que essa estrada receba a infraestrutura adequada para atender a população. Hoje essa via ainda não é ideal, tem trechos de estrada de chão, que em épocas chuvosas, causam diversos problemas. Isso vai acabar. A população daqui é engajada, coloca a mão na massa, e merece todas as melhorias previstas – frisou o deputado.

Com a pavimentação da via, a gestão municipal pretende promover ações de incentivo ao turismo. Essa afirmação foi feita pelo prefeito de Rio Claro, José Osmar, e pelo vice, Babton Biondi. Para ambos, o desenvolvimento de uma cidade deve ser integral, incluindo investimentos nas áreas rurais.

O parlamentar explicou que, em razão da distância da área central do município, os moradores do Sertão dos Hortelãs acabam enfrentando dificuldades para receber atendimentos médicos. Uma emenda do parlamentar será viabilizada para a implantação de um consultório odontológico móvel e para a disponibização de uma ambulância para atender os casos de urgência e emergência do local.

Assim como Furtado, a secretária de Saúde da cidade, Maria Augusta Monteiro, a “Guta”, também falou sobre a importância de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde.

– Os avanços trazidos pelo deputado são muito importantes. Rio Claro tem diversas áreas rurais e esse consultório odontológico móvel atenderá o Sertão dos Hortelãs e outras localidades. Só temos a agradecer ao deputado pelos investimentos. Parcerias como essa, só colaboram para o desenvolvimento da nossa cidade – destacou.

Júlio César Castro, secretário de Assistência Social, classificou os investimentos na estrada como fundamentais para que os serviços da pasta possam chegar até a população.

– Para ofertar os atendimentos, dependemos de uma estrada adequada. Nosso objetivo é levar os serviços aos moradores e não esperar que eles cheguem até nós lá no centro. Essas melhorias facilitam, e muito, o trabalho da nossa equipe – ressaltou.