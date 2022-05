Carreta carregada com cerveja pega fogo na Dutra, em Barra Mansa

Uma carreta carregada com cerveja Heineken, com mais de 30 toneladas do produto, pegou fogo na manhã desta segunda-feira, por volta das 6h20min, no km 286, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

O condutor quando percebeu as chamas direcionou a carreta para o acostamento e saiu da cabine. A pista totalmente interditada no sentido Rio de Janeiro. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e CCR NovaDutra estão no local debelando o fogo.