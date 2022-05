Uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou duas pessoas, um casal, com ferimentos graves na noite de domingo, na Rua Dinah Carneiro franco, no distrito de Lídice, em Rio Claro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Saúde) foi acionado para o atendimento às vítimas. A mulher, de 33 anos, que estava na garupa, teve fraturas expostas no joelho e no punho esquerdo. O homem que conduzia a moto sofreu fraturas expostas no fêmur e na tíbia.

Os dois foram conduzidos para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.