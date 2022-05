Um homem, de 29 anos, foi assassinado com três tiros na noite desta segunda-feira, no distrito de Fumaça, em Resende. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi assassinada com um tiro na cabeça e dois nas costas.

O perito da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende.