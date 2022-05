Homem é encontrado morto dentro de residência, em Resende

Eliseu Illydio Moura Guedes Pinto, de 59 anos foi encontrado morto dentro de sua residência, na Rua Gonçalves Lêdo, no bairro Liberdade, em Resende.

Um membro da família entrou em contado com a Polícia Militar, informando que o homem foi encontrado já sem vida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou que o homem já estava morto.

Um médico do NIR (Núcleo Interno de Regulação) examinou a vítima e detectou hematomas de coloração roxa no corpo, não sendo possível identificar o motivo do óbito.

O perito da Polícia Civil esteve no local e logo depois o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Segundo familiares e vizinhos, a vítima sofria de doenças cardíacas e fazia uso de medicações, que inclusive sofreu infarto recentemente. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Resende.