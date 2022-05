Um incêndio que começou no final da madrugada desta segunda-feira, por volta das 5h20min, atingiu uma residência e um carro que estava estacionado na garagem da Rua 20, no bairro Jardim Tiradentes, em Volta Redonda.

Uma mulher, de 47 anos, ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada parra o Hospital São João Batista. Os bombeiros conseguiram debelar as chamas. O carro foi totalmente destruído pelas chamas.

Policiais militares também foram para o local. A perícia da Polícia Civil esteve também no local. Até o momento não foi informado as causas do incêndio.