A diretoria do Volta Redonda preparou uma grande ação solidária para a próxima partida da equipe no Raulino de Oliveira. Em virtude do grande frio que vem fazendo nos últimos dias, o Esquadrão de Aço irá se unir a corrente do bem e trocar o ingresso da partida diante do Gonçalense-RJ nesta quarta-feira, dia 25, às 18h, por um agasalho ou um cobertor, que, futuramente, serão doados para locais de assistência social da cidade.

As trocas já podem ser feitas a partir desta terça-feira, dia 24, até às 13h de quarta-feira, dia 25, na sede do clube, que fica na Rua Ronald Jarbas, número 200, no bairro 207. Não haverá troca de ingressos por agasalho ou cobertor no dia do jogo.

Caso o torcedor prefira comprar o ingresso, as entradas também estão sendo vendidas a R$ 10 nos postos de venda: Drogaria Povão (Amaral Peixoto, Aterrado e Vila) e Supermercado Empório (Retiro). No dia do jogo também haverá venda de ingressos nas bilheterias do Raulino de Oliveira, a partir das 16h.

Segundo o vice-presidente do Voltaço Flávio Horta Júnior, a ação é uma forma de ajudar ao próximo e também uma maneira de chamar a torcida para comparecer ao estádio e apoiar o time em uma partida que pode garantir o clube na semifinal do primeiro turno da Série A2 do Campeonato Carioca.

O Volta Redonda é um clube que procura estar sempre engajado nestas ações sociais e é uma oportunidade que percebemos de ajudar quem está passando por alguma dificuldade. Realmente está muito frio e esta campanha do agasalho ou do cobertor, com certeza, irá ajudar muitas pessoas. Sem contar que será uma partida muito importante para a gente, que poderá nos garantir na semifinal do 1º turno da A2 e contamos muito com o apoio do nosso torcedor – destacou.