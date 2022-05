Acusado da morte de criança é condenado a 14 anos de prisão

O acusado da morte Anitta Myllena de Oliveira Reis, de 3 anos, Clerison Kelber Martins, foi condenado a 14 anos de prisão, ao final do julgamento no Fórum de Porto Real. O julgamento acabou por volta das 2 da madrugada desta terça-feira.

Segundo o advogado da família da criança, Elson Marcelino, das 20 testemunhas escolhidas para o Juri, apenas 16 compareceram. Desse total, foram sorteadas sete testemunhas.

O advogado disse que o Juri é formado por: sete jurados, promotora, defesa, assistência de acusação e juiz presidente. O advogado disse que contra a Fabrícia Rocha de Alcântara Martins, não tinha elementos suficientes, pois não estava em casa no dia do fato. Quando chegou e deparou com a criança naquele estado a levou para o hospital, por isso foi absolvida.

A Defensoria Pública defendeu que Fabrício não teve a intenção de matar a criança, mas aceitou que ele tinha agredido a vítima. Clerison espancou Anitta por ela ter defecado nas calças, além da menina ser menor de idade e não ter condições de se defender. Por isso foi condenado por lesão corporal, seguido de morte.