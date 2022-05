Pedido do deputado se deu após os episódios de violência registrados na cidade na última semana

O deputado federal Delegado Antonio Furtado fez questão de iniciar sua agenda semanal, nesta segunda-feira, dia 23, em uma reunião com o secretário de estado de Governo, Rafael Thompson, no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. A urgência do encontro se deu em razão dos episódios de violência registrados no final da semana passada, em Barra Mansa. Furtado solicitou uma unidade do “Segurança Presente” na cidade, para coibir e combater a criminalidade. O projeto é um reforço às demais ações de policiamento, aumentando a segurança e reduzindo os delitos. Para Furtado, a iniciativa traz um modelo eficiente e funcional de patrulhamento.

O parlamentar ainda foi informado por Thompson que o “Segurança Presente” tem previsão para ser lançado até o fim de junho, em Volta Redonda e Barra do Piraí.

Na última sexta-feira, dia 20, uma operação da Polícia Militar no bairro Vila Delgado terminou com a morte de um homem, baleado durante o confronto. Segundo a PM, o jovem tinha um grau de parentesco com pessoas envolvidas no tráfico do local. Ainda na operação, dois homens foram presos, um revólver e drogas foram apreendidos. Em represália à ação policial, moradores incendiaram um ônibus e também bloquearam a via, ateando fogo em colchões e pneus. E não parou por aí, de acordo com Furtado. Veículos foram incendiados e alvejados no bairro Colônia Santo Antônio, um caminhão do Corpo de Bombeiros foi recebido a pedradas e não pode apagar o fogo. Além disso, em aplicativos de mensagens, circularam áudios com ameaças a toda cidade e aulas foram suspensas nas escolas.

O parlamentar afirmou que a atitude de queimar um veículo de transporte público é um claro exemplo do crime de narcoterrorismo. Furtado explicou que, neste método, os criminosos envolvidos em atividades ligadas ao tráfico de drogas, utilizam diversas formas de intimidação, coação e constrangimento, com o objetivo de influenciar uma coletividade, gerando terror às comunidades, através do uso de armas, explosivos e fogo, como no episódio na Vila Delgado. Para o deputado, a intenção é controlar determinada área, além de ser uma forma de enfrentamento às ações policiais.

O Projeto de Lei nº 2.175/2021, de autoria de Furtado, cria o crime de narcoterrorismo no país e o inclui na Lei nº 11.343/2006 (Lei das Drogas), com a intenção de ampliar as ações de combate e estabelecendo pena de seis a quinze anos, somando também, as penas das demais violências que forem cometidas. O parlamentar adiantou que solicitará maior rapidez no processo de tramitação da proposição.

– Isso quer dizer que, se ao atear fogo em um ônibus, o criminoso provoque a morte de alguém, as penas dos dois crimes, narcoterrorismo e homicídio, serão somadas. Felizmente, em Barra Mansa, ninguém ficou ferido. No entanto, a inconsequência desses bandidos poderia ter gerado impactos fatais. Precisamos adotar medidas que impeçam o caos e a barbárie causados por esses criminosos. O cidadão de bem não pode ser intimidado, nem o Estado Democrático de Direito pode ser ameaçado – frisou.

Sobre a implantação do “Segurança Presente” em Barra Mansa, Furtado ressaltou que por sua ampla abrangência, o projeto atenderá a população de forma integral. Com um número maior de agentes de segurança nas ruas e em pontos estratégicos, segundo o deputado, será possível fazer com que as pessoas se sintam mais protegidas. Para ele, o contato direto e próximo com a população faz toda a diferença na atuação dos agentes que, além de combater, agem na prevenção, coibindo os delitos.

– A escolha é nossa. Ou seremos um povo de ovelhas, caminhando para a fila do matadouro, ou vamos reagir à altura, neutralizando aqueles que insistirem em desafiar a lei ou a polícia. Uma forma de resolver essa situação é prender por mais tempo os criminosos para que, assim, possamos puni-los de forma pesada e, afinal, dar uma chance ao povo brasileiro para viver em paz – concluiu o deputado.