Carro capota e deixa três feridos na Dutra, em Barra Mansa

O motorista de um veículo Renault Sandero perdeu o controle de direção no início da noite de segunda-feira e colidiu contra a mureta central e capotou no km 261, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Segundo informações do condutor, outro carro esbarrou no dele durante uma ultrapassagem pela direita. O motorista que provocou o acidente fugiu em seguida. Três ocupantes do Sandero ficaram feridos e foram levados pela equipe da NovaDutra e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.