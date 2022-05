CSN apresenta nova proposta ao sindicato

A CSN apresentou nesta terça-feira (24), em reunião com representantes do Sindicato dos Metalúrgicos, mais uma oferta para o acordo coletivo 2022/2023. Segundo a empresa, trata-se da “proposta final” para a categoria.

A votação será realizada em escrutínio secreto na próxima sexta-feira (27), na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília. Os empregados poderão votar das 6 às 16 horas. Na CSN Porto Real, a votação será de 6 às 13h, na portaria da fábrica. O resultado será apurado logo em seguida.

A proposta da companhia consiste em 12% de reajuste para quem ganha até R$ 5 mil, incluindo técnicos e supervisores, estes independentemente da faixa salarial. Para salários acima de R$ 5 mil, a oferta é de 10% de reajuste.A empresa afirma que “é muito importante que todos os colaboradores participem do processo de votação de forma consciente e, em caso de dúvidas, que consulte seu gestor”. Foco Regional

Confira os principais itens da proposta, abaixo.