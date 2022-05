Dinho faz homenagem a Caronel da Polícia Militar

O vereador Sidney Dinho, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, recebeu na noite do dia 20 de maio, durante a sessão plenária, na Sala Getúlio Vargas, quando fez justa homenagem ao coronel Malheiros entregando uma Moção de Louvor pelos relevantes serviços prestados à população do Estado do Rio de Janeiro, em especial, à frente do 5º CPA (Volta Redonda).

O coronel Malheiros tem 31 anos de serviço na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido comandante de várias unidades operacionais no Rio de Janeiro. Em abril de 2021, assumiu o comando do 5º CPA – Comando de Policiamento de Área, tendo sob sua responsabilidade e comando o 28°, 33º, 37º e 10° Batalhões de Polícia Militar, respectivamente com sedes em Volta Redonda, Angra dos Reis, Resende e Barra do Piraí.