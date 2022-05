Grebal exibe Sarau Mestres da Poesia até o próximo sábado, dia 28

Seguindo a nova proposta do Sarau Mestres da Poesia, o Grêmio Barra-mansense de Letras apresenta até o próximo sábado, dia 28, o livro “Os Frutos de Minh’ alma” do escritor grebalista Lourildo Costa. O sarau começou no domingo, dia 22, com exibições diárias pela página do Facebook do Grebal: https://facebook.com/grebal.

A obra é uma coletânea de poesias, cujo lançamento aconteceu pela Litteris Editora, na 18ª Bienal Internacional do Livro Rio (2017). No sarau, cada dia é publicada uma poesia, em formato de vídeo, recitada por um declamador diferente e que pode ser conferida a qualquer momento na página do Grebal.

Sobre o autor

Lourildo também é autor de outros quatro livros e professor da rede estadual de Educação. Com a literatura nas veias, ele é membro mantenedor da Academia Evangélica de Letras do Brasil e vice-presidente da Academia Volta-redondense de Letras.

“Participar do Sarau do Grebal, entre tantos mestres da poesia, é de deixar qualquer um lisonjeado, pois consiste na reunião de pessoas amantes da arte literária, cujo objetivo é dar asas à imaginação e apresentar os escritores do Sul Fluminense. O intuito maior é, além de promover a integração social e cultural entre os seus participantes, colocar em prática a agradável convivência entre o ser humano e a arte”, expressou o escritor.

Declamadores

Já conhecidos de outras edições, este sarau conta com as participações dos declamadores Paulo Rangel, presidente do Grebal; João Pedro Barros, Rita Rangel, Indieslay Meneguiti, Ceminha Guedes e Estélia Meg.

Sarau Mestres da Poesia

O Grebal promove um momento em que poesia, música, teatro se complementam nesse encontro literário, em que artistas podem expressar sua paixão pela literatura. E com a publicação virtual, alcança públicos para além dos palcos do Grebal. Nessa edição, de 2022, os saraus acontecem ao longo de uma semana, em vez de ser apenas um dia.

Oportunidade para artistas locais

Para compor as apresentações, o Grebal abre espaço para que artistas da região apresentem seus trabalhos também. Músicos e artistas plásticos locais podem entrar em contato por WhatsApp (24) 99912-1975 ou e-mail: grebal1975@gmail.com.