Homem é encontrado morto com marcas de violência no bairro Cabral

Um homem, de 49 anos, que não teve o nome revelado, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, dia 24, com várias marcas de violência pelo corpo na Rua Santa Catarina, no bairro Cabral, em Resende.

O homem que foi encontrado no chão tinha marcas de violência. Um perito da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo pouco depois para ser levado pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende.

O corpo vai passar por necropsia para saber a causa morte. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Resende.