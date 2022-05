PRF flagra caminhoneiro embriagado na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de alcoolemia na tarde desta terça-feira, por volta das 14 horas, quando abordaram um caminhão Volvo, com placa de São Paulo (SP), no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Submetido ao tesste de bafômetro, foi constatado a ingestão de álcool, sendo caracaterizado crime de trânsito. O condutor foi preso em flagrante e a ocorrência foi apresentada na 90ª DP de Barra Mansa.

Além da prisão em flagrante, o condutor recebeu uma multa de trânsito no valor de R$ 2.934,70, por dirigir sob efeito de álcool, terá a CNH suspensa e o caminhão foi removido para o pátio contratado.