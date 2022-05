PRF flagra passageiro de carro com maconha, na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização no início da tarde desta terça-feira, dia 24, por volta das 12h15min, quando abordaram um Chevrolet Onix Plus, com placa de Cotia (SP), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

No veículo havia o condutor, de 37 anos, e mais três ocupantes do veículo, de 39, 33 e 25 anos. Todos disseram que estavam indo ao Rio de Janeiro para montar tenda em um evento.

Os agentes perceberam que um passageiro, de 25 anos, apresentou nervosismo com a abordagem policial. Um forte odor característico de maconha foi sentido pelos policiais. Durante revista no interior do veículo foram encontrados um pote com certa quantidade de maconha e um cigarro da mesma droga.

Um acessório para consumo do entorpecente também foi encontrado com o suspeito que confessou ser usuário de drogas e que o material seria para o seu consumo. Foi lavrado um TCO em desfavor do jovem. O material foi apreendido e todos foram liberados.