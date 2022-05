Acidente envolve moto e bicicleta no Centro de Resende

Uma colisão ocorrido na tarde desta sexta-feira envolveu uma motocicleta e uma bicicleta, na Avenida Saturnino Braga, no Centro, de Resende.

Segundo a Guarda Municipal, o ciclista entrou pela contramão na Ponte Miguel Couto Filho e colidiu contra a moto. O condutor da bicicleta, de 42 anos, ficou ferido.

Um casal de médicos do Exércitos ajudaram no atendimento. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Emergência. O condutor da moto foi atendido no local e liberado em seguida. O trânsito sofreu pequena retenção até o atendimento da vítima.