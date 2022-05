Baltazar é pré-candidato a deputado federal

O ex-prefeito de Volta Redonda e ex-deputado federal, por dois mandatos, Paulo Baltazar, coloca o nome à disposição para as eleições em outubro

Com a experiência de quem já esteve à frente da prefeitura de Volta Redonda e na Câmara Federal por dois mandatos, Baltazar confirma a pré-candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições deste ano, pelo União Brasil. O comprometimento e trabalho desenvolvido pela região, principalmente, nas áreas da educação e saúde foram apontados como determinantes.

– O Brasil cisa de pessoas comprometidas e que saibam como atuar nas esferas estaduais e federais. Sempre fui um político de enfrentamento e que lutou pela população. É por isso que, mais uma vez, estou colocando meu nome como pré-candidato a deputado federal. Sei que posso contribuir para melhorarmos a qualidade de vida na nossa região e país – contou o pré-candidato.

o aceite de Baltazar para ser pré-candidato à deputado federal vem da necessidade de aumentar o número de representantes comprometidos com o sul do Estado na Câmara Federal. Fator necessário para trazer mais recursos e investimentos para as diversas áreas como saúde, educação, cultura e desenvolvimento econômico.

– As pessoas me conhecem, sabem da minha história e trajetória de luta e tudo que já fiz pela nossa cidade e pela região. Todos queremos e desejamos um futuro melhor, mas é necessário muito trabalho. Na última eleição a nossa região ficou pouco representada e o nosso desejo é que este ano seja diferente. Estou à disposição para continuar na luta por nosso povo – garantiu o ex-deputado Baltazar.