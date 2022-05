Caminhão bate em poste e interdita rua no bairro Aterrado

Um caminhão bateu em um poste na tarde desta sexta-feira, dia 27, na Rua Luiz Alves Pereira, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A pista está parcialmente interditada e ameaça cair. O trecho interditado fica entre a Rua Rui Barbosa de Oliveira e Avenida Paulo de Frontin. A Light já foi acionada para fazer a substituição. Não houve interrupção no fornecimento de energia em consequência do acidente.

Os motoristas que entram na Rua Luiz Alves Pereira vindos da Avenida Lucas Evangelista ou da Rua Edson Passos, têm que, obrigatoriamente, entrar na Rua Rui Barbosa. Já o trecho da rua que foi interditado está livre para quem sai da Avenida Paulo de Frontin em direção à Avenida Sete de Setembro. (Foto: Redes sociais)