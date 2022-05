Coronel Ronaldo Martins assume o 28º BPM

O coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva assumiu na tarde desta sexta-feira o comando do 28º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Voldac, em Volta Redonda.

A passagem de comando foi presidida comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (5ºCPA) Coronel Marcelo Moreira Malheiros. O coronel Martins, assume a missão de ser o novo comandante do 28ºBPM, o mesmo deixa o Departamento de Transporte Rodoviário do Rio de Janeiro (DETRO) onde estava lotado.

Casado, pai de três filhos, o coronel Martins possui grande experiência ao longo dos seus mais de 31 anos de carreira na polícia militar.

“Tive a grata surpresa em saber que iria comandar o 28ºBPM, um batalhão da elite da Polícia Militar. Iremos dar continuidade ao bom trabalho desempenhado pelo Tenente-coronel Souza”, disse o novo comandante.

Ao final da solenidade, o tenente-coronel Souza prestou uma singela homenagem a esposa e filhos do Coronel Martins.