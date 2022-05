Volta Redonda recebe mais 1,4 mil luminárias de LED

Serviço de troca das antigas lâmpadas amarelas deve ser intensificado na próxima semana

A Prefeitura de Volta Redonda recebeu mais 1,4 luminárias de LED nos últimos dias. O material está sendo usado na troca das antigas lâmpadas de sódio (amarelas) e faz parte do Plano de Mobilidade Urbana. Com a chegada de novas lâmpadas os trabalhos devem ser intensificados na próxima semana. O objetivo é proporcionar maior luminosidade, garantindo aumento da sensação de segurança, além de economia aos cofres públicos.

As trocas começaram pelo bairro Laranjal e estão sendo feitas pela empreiteira que já está realizando a construção das novas calçadas no mesmo bairro. A escolha pelo Laranjal se deu por ser um bairro considerado menor, em comparação com outros da cidade. À medida que as lâmpadas de LED forem chegando, os demais bairros também serão contemplados.

De acordo com o engenheiro Sebastião Leite, que é assessor consultivo da prefeitura para assuntos referentes à energia, e coordena o projeto de eficiência energética no município, até a próxima semana é esperado que cheguem ao município cerca de 3,5 mil novas lâmpadas.

“A meta é trocar uma média de 3 mil lâmpadas a cada 30 dias, aproximadamente. Após as ruas do Laranjal, a programação é seguir com os trabalhos para o bairro Jardim Amália”, detalhou Leite.

Ainda segundo o engenheiro, esta primeira fase do plano – intitulada Demob 1 – contempla a troca de lâmpadas em bairros localizados à margem direita do Rio Paraíba do Sul, enquanto a fase Demob 2, com previsão de iniciar em aproximadamente 15 dias, terá troca de iluminação em bairros à margem esquerda do rio.

“Com as lâmpadas que a prefeitura já trocou nos principais centros comerciais, mais os pontos de iluminação contemplados pelo Plano de mobilidade Urbana, toda a cidade será atendida com cerca de 27 mil pontos de iluminação trocados”, explicou Sebastião Leite.

Ao final da troca das lâmpadas em toda a cidade, a economia será de 50% nos custos com iluminação. A redução está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção; elas possuem maior durabilidade.

Prédios públicos também recebem iluminação de LED

Os prédios públicos de Volta Redonda também estão recebendo iluminação de LED. A troca foi possível graças a uma doação da Receita Federal, frutos de uma apreensão feita pela Polícia Federal. No total, foram 166.789 lâmpadas doadas ao município.

“Estamos realizando a troca no Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura, e no Hospital Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro. Terminaremos nesses dois locais na semana que vem, e em seguida seguiremos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), Secretaria de Cultura, Educação. Resumindo: faremos a troca em todos os prédios da administração pública”, afirmou Edmar Borges, diretor do DEIP (Departamento de Iluminação Pública), ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR