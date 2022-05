O espetáculo apresenta efeitos especiais que vão desde a criação de uma Alice gigante em cena, até o surgimento de um gato brilhante

A 12ª edição do programa Diversão em Cena retorna para a temporada de 2022 com apresentação do clássico infantil “Alice – O Musical”, em Resende e Barra Mansa. O espetáculo se apresenta no dia 03 de junho (sexta-feira), às 18h, na Fazenda da Posse, em Barra Mansa e no dia 04 junho (sábado), às 18h, no Parque das Águas, em Resende. A apresentação é gratuita e tem classificação livre.

Na montagem, Alice está crescida e entediada em seu quarto, até que resolve ler um livro para se distrair. De repente, a ficção das páginas vira realidade e a velha estante da família deixa escapar fantásticas criaturas que transformam o quarto de Alice em um país das maravilhas. Entre os questionamentos da puberdade e os anseios de envelhecer para ser “dona de seu próprio nariz”, ela passa a viver grandes aventuras ao lado do Chapeleiro Maluco, o Gato Sorridente e a Rainha de Copas.

O espetáculo apresenta efeitos especiais que vão desde a criação de uma Alice gigante em cena, até o surgimento de um gato brilhante na mesma proporção; números musicais (interpretados ao vivo) contam ainda com coreografias acrobáticas, além da manipulação de bonecos.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo “Alice – O Musical” integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Sobre a Fundação ArcelorMittal – Criada em 1988, a Fundação ArcelorMittal atua com o propósito de transformar a vida das pessoas de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos. A Fundação atua em três eixos prioritários: Educação, Cultura e Esporte.

Na área de Cultura, a Fundação atua principalmente no campo da formação e de democratização do acesso às artes. Em 33 anos de atuação, mais de 10 milhões de pessoas foram atendidas pelas iniciativas promovidas pela Fundação ArcelorMittal. Saiba mais em: www.famb.org.br

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

“Alice – O Musical”

Data em Barra Mansa: 03 de junho (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Fazenda da Posse – Barra Mansa – RJ

Data em Resende: 04 de junho (sábado)

Horário: 18h

Local: Parque das Águas – Av. Marcílio Dias – Jardim Jalisco, Resende – RJ, 27510-080

Classificação: Livre

Preço: Gratuito

FICHA TÉCNICA

Direção geral: Max Oliveira

Direção residente e letras: Fernando Marianno

Elenco: Sophie Dalamanco, Pedro Nasser, Alex Alves e João Hespanholeto;

Operador de Som: Dudu

Operador de Luz; Douglas Amorim

Composição musical e arranjos: Elton Towersey

Trilha sonora: Guilherme Góes

Voz em off: Paula Capovilla (mãe) e Claudio Galvan (gato)

Figurinos: Jota Produções

Execução de Cenografia: Gabriel Gombossy

Produção Executiva: Arthur Maia

Assistente de Produção: Jack Viana

Redes Sociais: VICTOR GRECA

Coordenador de Produção: Jardel Romão

Realização e Produção: Voir Produções e Despertar Produções