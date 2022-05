Policiais militares foram acionados sobre um corpo que foi encontrado no meio de uma região de mata, nas proximidades de um córrego, na Rua Campinas, nas proximidades do número 950, no bairro Santa Rita do Zarur, Volta Redonda (RJ).

Os agentes foram até o local e constataram que o homem estava morto. O corpo será liberado após o trabalho do perito da Polícia Civil. Logo depois o cadáver será removido pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.