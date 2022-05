Homem é assassinado no bairro São Geraldo

Um homem de 42 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado, dia 28, na Rua General Sampaio, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

Ele foi identificado como Weslen de Barros Izidio. A Polícia Militar informou que quando a guarnição chegou ao local, Weslen já estava morto. O corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

No momento desta publicação, as circunstâncias do assassinato eram desconhecidas e ninguém havia sido preso.