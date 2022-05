Evento realizado em parceria entre prefeitura e UniFOA, na Vila Santa Cecília, contou com a participação de milhares de pessoas neste sábado

O sábado foi de cidadania em Volta Redonda. É que a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, recebeu das 9h às 16h, o “Mega Cidadania Aqui”. Através dele moradores puderam ter acesso a serviços de saúde, cidadania e atividades recreativas de forma gratuita. Milhares de pessoas passaram pelo local ao longo do dia. O evento foi promovido pela prefeitura em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), o Governo do Estado e a Fundação CSN.

Durante o evento houve aplicação de doses de vacinas contra Influenza e Covid-19; aferição de pressão; cortes de cabelos; orientações sobre o preenchimento do Cadastro Único (CadÚnico), que dá acesso aos programas do Governo Federal, e a retirada de documentos, como o de identidade civil, entre outros serviços.

A comerciária Roselene Gomes estava na fila para conseguir sair com o documento de identificação civil.

“Cheguei cedo e quero sair com a minha identidade. Há muito tempo eu precisava, mas não conseguia tempo. Hoje, sábado, e aqui na Vila (Santa Cecília), consegui ter um tempinho para acertar a situação”, comentou ela.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) promoveu atividades esportivas e de recreação, por meio de demonstrações de oficinas práticas de Taekwondo, Kickboxing, Defesa Pessoal, Ginástica Artística e Capoeira. Houve um aulão de ginástica para a Melhor Idade e outra de dança que agitou os participantes.

A aposentada Ciniria da Costa Silva é participante do grupo de convivência da Smac, “A Fila Anda”, e prestigiou o evento.

“Eu amei. Frequento o grupo de convivência ‘A Fila Anda’, que se reúne às sextas-feiras no Clube Umuarama. Está lindo”, elogiou.

Outra participante de um grupo de convivência, o “Viver é Melhor”, no bairro Vila Americana, também aprovou.

“Já me encontrei com todo mundo do grupo e vim com meu bisneto, Artur. Ele brincou bastante. Achei o evento muito bom; peguei livrinho de receita e aproveitei”, afirmou Tereza Pereira da Silva.

A secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, lembrou que o “Mega Cidadania Aqui” foi a prova da vocação de Volta Redonda, que é a de valorizar o social.

“Este evento hoje é Volta Redonda retomando a sua missão: que é o trabalho social. Oferecendo esporte, estamos trabalhando também com a saúde, porque ele acima de tudo é bem-estar. Então tivemos atividades para as crianças, jovens, adultos e a terceira idade. Teve atração para todo mundo”, comemorou Rose.

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, destacou também que o evento era uma celebração da vida após tanto tempo de restrições provocadas pela pandemia de Covid-19.

“É uma celebração da vida. A prefeitura com quase todas as suas secretarias está aqui, oferecendo e apresentando os serviços que nós prestamos à população, com muito amor e carinho. É um sábado bem diferente, porque além de conseguirmos ajudar o morador a conseguir resolver alguma pendência, estamos dando às pessoas a oportunidade de conhecer os serviços e garantir seus direitos”, disse.

O prefeito Antonio Francisco Neto esteve na ação social e recebeu os parabéns da população, com direito a apresentação da Orquestra da Banda Municipal. Ele completa 66 anos neste domingo, dia 29

“Queria agradecer o carinho e a vocês todos por acreditarem em Volta Redonda. Continuem acreditando em nossa cidade, porque ela merece ser referência para o nosso povo. Temos uma população que ama este lugar”, disse Neto. Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR