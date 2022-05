Policiais militares estavam em patrulhamento quando depararam com um veículo Gol (Jundiaí-SP), estacionado no acostamento da Estrada Parapeúna x Pentagna, localidade do Chaves, em Valença (RJ).

Os agentes aguardaram no local e logo depois saíram de uma área de mata dois homens carregando duas gaiolas normais e uma gaiola de caça. Os agentes perceberam que havia três trinca-ferros, pássaros silvestres da fauna brasileira.

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia, de Valença, onde foi feita a ocorrência.