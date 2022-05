PRF apreende materiais de informática sem nota fiscal, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização de combate ao crime quando abordaram um veículo VW Virtus AF (Rio de Janeiro), por volta de 1 hora, de sexta-feira, dia 27, no km 327, da Rodovia Presidente Dutra, Resende.

Durante abordagem, o condutor, de 42 anos, disse que estava vindo de Foz do Iguaçu (PR). Durante revistas no interior do veículo os agentes depararam com vários materiais de informática sem nota fiscal.

Questionado sobre a documentação fiscal da mercadoria o condutor do veículo afirmou não possuir qualquer nota ou documentação fiscal. Desta forma, o condutor foi detido e a ocorrência encaminhada para o posto fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, no km 324, onde foi apresentada para apreciação de um Auditor Fiscal.

Foram apreendidos

Quatro óculos 3d (Quest 2)

10 memórias DDR 4 (marca Crucial)

13 HD interno 8TB (marca Seagate)

5 HD externo expansion 4TB (marca Seagate)

2 HD externo expansion 2TB (marca Seagate)

1 HD externo expansion 14TB (marca Seagate)