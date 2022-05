PRF prende suspeito com 11parelhos celulares na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam na madrugada deste sábado, 11 aparelhos celulares (Iphone) e um Xiaomi Redmi, durante abordagem a um VW Novo Gol (São Paulo), no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

A equipe da 7ª Delegacia estava realizando fiscalização quando abordaram o veículo conduzido por um homem, de 48 anos, tendo como passageiro um homem, de 27 anos, e uma passageira, de 65 anos.

Durante revista no interior do veículo, foram encontrados os celulares no interior da bolsa do passageiro de 27 anos. Ele alegou que estaria levando os aparelhos para manutenção, mas, não apresentou qualquer documentação de origem, de realização de algum serviço, ou de transporte dos aparelhos.

Em consulta aos sistemas foi verificado que um dos aparelhos possuía impedimento devido a furto/roubo. Em revista pessoal foi encontrada pequena porção de maconha (5 g) para uso pessoal. Ele mudou a versão, dizendo que os celulares seriam para ele “fazer dinheiro”. Informou ainda que vendendo dois celulares o lucro seria somente dele. Vendendo o restante seria dividido com um amigo dele.

Caso vendesse todo o dinheiro seria dividido com um amigo de São Paulo. O homem recebeu voz de prisão dos agentes por receptação de produtos roubados, também enquadrado em porte de droga para consumo, e a ocorrência encaminhada para a 99ª Delegacia de Polícia, de Itatiaia.

O condutor informou que nada sabia sobre o passageiro, que havia dado uma carona, pois ele havia alegado que não conseguia embarcar em um ônibus para fazer a viagem por estar sem os documentos pessoais. Desta forma, os outros ocupantes do veículo (condutor e a passageira) foram encaminhados à DP como testemunhas, para serem ouvidos.

Celulares apreendidos (recuperados)

– 01 IPhone SE;

– 03 IPhone 8 Plus

– 02 IPhone 7

– 02 IPhone 7 Plus

– 01 Iphone 6

– 01 IPhone 6 Plus

– 01 Xiaomi Redmi