Semop planeja ações para eventos deste sábado em Volta Redonda

Shows musicais e “Mega Cidadania é Aqui” receberão toda a atenção das forças de segurança

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), em atuação conjunta com o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), planejou o esquema de segurança para este sábado, dia 28. O objetivo é garantir a fluidez do trânsito, além de coibir flanelinhas e ambulantes ilegais nas áreas próximas do “Mega Cidadania Aqui”, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília; e do Samba VR, no Estádio da Cidadania.

O ‘Mega Cidadania Aqui’ será realizado das 9h às 16h, em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), o Governo do Estado e a Fundação CSN. Por isso, a rua localizada entre Praça do Brasil e o Bolsão de Veículos permanecerá fechada.

Os shows musicais do Samba VR têm início às 16h, no Estádio da Cidadania, no bairro Nossa Senhora das Graças. A Rua 558 está interditada com liberação prevista para ocorrer três horas após o encerramento do evento.

O local também contará com o apoio do Ônibus da Ordem Pública, que vai monitorar as áreas interna e externa.

O veículo funciona como o Ciosp Móvel (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e as telas receberam imagens do interior e exterior do estádio, bem como de ruas do bairro, oferecendo uma visão geral do que está ocorrendo em tempo real. O objetivo é também facilitar a ação dos agentes, que podem tomar decisões mais corretas.

“Estamos preparados para garantir a tranquilidade dos frequentadores e esperamos que o público compareça com o espírito de se divertir e que respeite as leis de trânsito, evitando os excessos”, afirmou o secretário Municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.