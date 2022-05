Dois homens ainda não identificados até o momento desta publicação morreram em um confronto a tiros com a Polícia Militar, neste sábado (28), em Angra dos Reis. A troca de tiros foi no bairro Sapinhatuba 2. Os policiais apreenderam uma pistola, uma granada de fabricação caseira e uma grande quantidade de drogas, que ainda não havia sido contabilizada até o momento desta publicação.

Os agentes da PM foram apoiar uma equipe da Polícia Civil que estava encurralada, com um suspeito de tráfico já detido. Segundo os PMs, contra eles foram lançadas granadas caseiras. Eles revidaram ao ataque e encontraram os dois homens feridos. Eles foram socorridos no Hospital Municipal de Japuíba, mas não resistiram. O material apreendido estava ao lado deles, junto com uma mochila contendo as drogas. (Foto: Polícia Militar)