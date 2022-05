Zoológico Municipal de Volta Redonda promove torneio de pesca

Evento é destinado à Melhor Idade que participa do projeto Pesque e Não Pague

A próxima segunda-feira, dia 30, promete ser animada no Zoológico Municipal de Volta Redonda, onde vai acontecer um torneio de pesca. A competição é destinada às pessoas que participam do projeto Pesque e Não Pague – criado durante o segundo mandato do governo do prefeito Antonio Francisco Neto para oferecer opção gratuita de lazer para a Melhor Idade e aposentados.

O evento começa às 7h e vai até as 13h. Uma comissão julgadora será responsável pelas métricas e parâmetros do torneio que irá premiar, com um troféu, os três participantes que pescarem os peixes mais pesados.

De acordo com o coordenador do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira, atualmente o projeto Pesque e Não Pague conta com mais de 250 cadastrados.

“Vai ser uma grande festa que servirá para promover o lazer e a integração dos participantes do Pesque e Não Pague, que acontece todas as segundas-feiras. Esse torneio servirá para incrementar essa atividade voltada para a melhor idade”, disse o coordenador.

Regulamento do torneio

Não será permitido: a utilização de ceva (ato do pescador, antes de sair para pescar, de jogar no local um pouco da isca, atraindo mais peixes); acompanhante, exceto em casos de necessidades especiais; cada pescador está autorizado a utilizar uma vara com molinete e uma vara de mão; será permitido o uso de até dois anzóis por vara; cada pescador está autorizado a levar até cinco peixes. Fotos: Secom PMVR