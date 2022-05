Em seu discurso, o deputado falou sobre a valorização profissional; o parlamentar é relator da proposição que fixa o piso nacional da categoria

No ano em que a Guarda Municipal de Barra Mansa completa 75 anos, a corporação ganhou 14 novos agentes para reforçar o efetivo da cidade. O deputado federal Delegado Antonio Furtado prestigiou nesta sexta-feira, dia 27, a cerimônia de formatura. A previsão é de que os guardas municipais comecem a desempenhar suas atividades na próxima semana, intensificando as ações de patrulhamento e ampliando a segurança proporcionada à população. O grupo passou por um curso de formação, com duração de três meses, abrangendo amplo treinamento em várias áreas de atuação.

Furtado destacou o que diz o Artigo 144 da Constituição Federal sobre a preservação do ordenamento público e garantia de proteção à sociedade, como direito e responsabilidade de todos. O parlamentar acrescentou que os guardas municipais carregam a missão de promover segurança, através de valores essenciais de cidadania.

– Parabenizo cada um de vocês, que optaram por seguir essa carreira dedicada a cuidar das pessoas. Sabemos que o curso de formação não foi fácil e que, o percurso até aqui, envolveu renúncia e sacrifício. Barra Mansa se orgulha dos agentes que ingressam hoje na corporação e de todos que já atuam, desempenhando um trabalho que muitas vezes é incompreendido e pouco valorizado, mas que também é fundamental. Tenho certeza de que um país sem segurança não prospera, pois este setor é um pilar principal da democracia – ressaltou.

Como relator da proposição que estabelece o piso nacional de R$ 2 mil reais para guardas municipais, Furtado reafirmou que o reconhecimento dos serviços prestados pelos agentes deve passar pela valorização salarial.

– Apoio totalmente a criação de um piso salarial de R$ 2.000,00 reais para a categoria, pois o meu mandato também tem a função de proteger a quem protege. Acredito que oferecendo melhores condições de trabalho a vocês, estamos potencializando a segurança oferecida à sociedade. Estamos juntos. Aos que ingressam hoje na corporação, deixo uma mensagem. Lá em 2008, quando me formei como delegado, tive a oportunidade de ser orador da minha turma. Naquela oportunidade, encerrei o discurso dizendo que “nada se leva adiante sem fé”. E o que é a fé? A fé é um pássaro que canta na noite escura, na certeza de que o sol virá no amanhecer. Vocês representam o sol, que há de iluminar essa cidade, fazendo com que a sua população seja a cada dia mais feliz – concluiu o deputado.